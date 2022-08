Sono stati pubblicati sul sito del Movimento 5 Stelle i risultati delle Parlamentarie 2022 e ufficializzati i candidati per i collegi plurinominali. Il presidente Giuseppe Conte si candida come capolista alla Camera in quattro regioni (Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia) e cinque collegi.

In Piemonte, l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino è candidata come capolista a Montecitorio in tutti e quattro i collegi. L’ex procuratore antimafia Federico Cafiero de Raho è in corsa per un seggio in Emilia-Romagna e in Calabria, i vicepresidenti M5S Riccardo Ricciardi e Michele Gubitosa sono capilista rispettivamente in Toscana e Campania. Mentre la sottosegretaria Alessandra Todde è capolista in Sardegna e Lombardia.