Serata ricca di sorrisi per le italiane in Europa e Conference League. Lazio, Fiorentina e Roma hanno infatti vinto i rispettivi impegni del giovedì sera: le romane hanno conquistato tre punti chiave in ottica qualificazione, i viola invece hanno vinto e blindato il passaggio ai play-off di Conference.

EUROPA LEAGUE, RIVINCITA LAZIO COL MIDTJYLLAND

Vittoria importantissima per la Lazio: Midtjylland battuto 2-1 e vendicata la cinquina subita in trasferta contro lo stesso avversario. Serata che si era messa male per Sarri e i suoi dopo la rete di Isaksen: a ribaltare il risultato ci hanno pensato Milinkovic-Savic prima e Pedro poi. Biancocelesti primi a quota 8 punti nel girone a una gara dalla fine.

EUROPA LEAGUE, ROMA CORSARA A HELSINKI

Si giocherà l'accesso ai play-off di Europa League all'ultima giornata la Roma di Mourinho, corsara a Helsinki contro l'HJK. I giallorossi vincono 2-1 e agganciano il Ludogorets a 7 punti al secondo posto in classifica. Servirà una vittoria nello scontro diretto dell'Olimpico tra sette giorni per non retrocedere in Conference.

CONFERENCE LEAGUE, FIORENTINA AL PROSSIMO TURNO

Già matematicamente al prossimo turno, invece, la Fiorentina: al Franchi i viola hanno conquistato il terzo successo consecutivo in Conference battendo 2-1 l'Istanbul Basaksehir in rimonta. Alla rete di Aleksic ha risposto un super Jovic con una doppietta. Gli uomini di Italiano volano ai play-off proprio con i turchi: tra sette giorni si capirà se da primi o da secondi in classifica.