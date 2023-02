L'Ente Friuli nel Mondo presenterà oggi, 24 febbraio, alle ore 18.30 presso la Sala Astra del Cinema Visionario di Udine (ingresso libero fino a esaurimento posti), il documentario di Massimo Garlatti-Costa dedicato a Mario Toros, grande figura dell'associazionismo di immigrati ed emigrati, dal titolo "Toros. Ministro Operaio".

Mario Toros grazie alla sua opera nell'Associazionismo e nelle Istituzioni, rappresenta ancora oggi uno dei più alti ed emeriti personaggi della Repubblica, testimoniata dal rispetto e dall'affetto con cui da sempre è circondata la sua figura. Friulano, classe 1922, Toros è stato un partigiano antifascista nella Brigata "Osoppo" e poi parlamentare di lungo corso ricoprendo per nove volte cariche di Governo come Sottosegretario e Ministro della Repubblica, svolgendo un ruolo determinante nella ricostruzione del paese come Ministro del Lavoro e degli Affari Regionali, affrontando in prima linea le crisi sociali del dopoguerra e la tragedia del terremoto in Friuli, favorendo con successo la sua ricostruzione secondo un modello legato alle autonomie locali. Per oltre vent'anni è stato Presidente di Friuli nel mondo, di cui è stato Presidente Onorario, oltre ad aver operato attivamente per la Fondazione Onlus Cjase dai Furlans di Villalta di Fagagna. Mario Toros è stato infine il fondatore il 29 dicembre 1966 dell'Unaie (Unione Nazionale delle Associazioni Immigrati ed Emigrati) di cui è stato anche Presidente onorario. "Un grande amico da ricordare e da onorare", ha scritto su Facebook l'Ente Friuli nel Mondo.