VENEZIA - Stati Uniti e Venezia, un legame che si consolida sempre di più grazie alla nuova tratta aerea giornaliera di Delta Air Lines che collegherà Atlanta con la Laguna e che si aggiunge ai voli diretti da New York, già operativi da metà marzo.

“Questa collaborazione con Delta, la compagnia aerea di bandiera americana, frutto anche della visione strategica del Presidente di SAVE, Enrico Marchi, rafforza ulteriormente il peso dell’aeroporto Marco Polo di Venezia come terzo gateway intercontinentale nazionale – ha commentato Luca Zaia, Presidente della Regione del Veneto -. Il Veneto, grazie anche a questa operazione, ribadisce il proprio ruolo nello scacchiere strategico del settore turistico e dei viaggi business, ed è meta centrale per i turisti d’oltreoceano, un mercato estero che ora sta trainando le prenotazioni assieme a Francia, Germania, Spagna e Regno Unito”.

“Questi collegamenti diretti con l’America sono fondamentali per l’economia, il turismo e l’occupazione – prosegue il Governatore -. Siamo alla vigilia di una stagione estiva che ci potrà dare grandi soddisfazioni: i tassi di occupazione registrati nel weekend di Pasqua hanno praticamente eguagliato i livelli del 2022 e le previsioni per le prossime settimane vedono un tasso di occupazione che si avvicina ai dati consolidati degli anni precedenti. I dati predittivi per maggio e giugno sono positivi, in particolare per il ricettivo Lago, con prenotazioni che corrispondono già a circa il 50% di quelle registrate nel 2022. E poi ci sono le spiagge, che rappresentano oltre il 36% delle presenze turistiche del Veneto e oggi, con questi nuovi voli diretti dagli Stati Uniti potremo recuperare quella fetta importante di flussi che per le nostre città d’arte sono una linfa vitale per l’economia turistica”.