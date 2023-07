ROMA - Ci sono anche tre italiani tra i finalisti dell'edizione 2023 degli EU Organic Awards. I tre migliori progetti sono stati selezionati per ciascuno degli 8 premi individuali: in totale parliamo di 24 finalisti provenienti da 11 paesi dell'Ue selezionati da un pool di quasi 100 candidature provenienti da tutta Europa. La presenza maggiore è quella dei candidati dell'Europa centrale e del Baltico rispetto all'anno scorso. I vincitori saranno annunciati alla cerimonia ufficiale di premiazione che si terrà a Bruxelles il prossimo 25 settembre.

Per l'Italia i tre finalisti sono: Roberto Giadone (Natura Iblea) di Ispica, provincia di Ragusa, Sicilia, finalista nella categoria Miglior agricoltore biologico (maschio); Biodistretto della Via Amerina e delle Forre, Civita Castellana (VIterbo, Lazio) finalista nella categoria Miglior "bio-distretto" biologico; NaturaSì Conegliano di Conegliano Veneto (Treviso) finalista nella categoria Miglior rivenditore di alimenti biologici.

I Premi Biologici dell'Ue sono stati lanciati per la prima volta nel 2022 come parte di un impegno assunto nel Piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica. L'obiettivo è quello di riconoscere l'eccellenza lungo tutta la catena del valore biologico, dagli agricoltori ai ristoranti, dalle pmi ai bio-distretti. Sulla base dell'esperienza dello scorso anno, il programma di premi biologici dell'Ue comprende 7 categorie e 8 premi individuali a reiconoscimento di "progetti eccellenti, innovativi, sostenibili e stimolanti che producono un reale valore aggiunto per la produzione e il consumo biologici".

I premi sono organizzati congiuntamente dalla Commissione europea, dal Comitato economico e sociale europeo, dal Comitato europeo delle regioni, da Copa-Cogeca e da Ifoam Organics Europe. La giuria per i premi è composta da rappresentanti di queste organizzazioni, nonché dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Ue.

Il concorso è aperto a qualsiasi attore o istituzione lungo la catena del valore biologico con un progetto eccellente, innovativo, sostenibile e replicabile che contribuisce a una maggiore accessibilità e accessibilità dei prodotti biologici nell'UE. La giuria seleziona i vincitori in ciascuna categoria giudicando i loro progetti in base ai criteri di aggiudicazione orizzontali.