di IDA BINI

Colori, musica, cortei, maschere e costumi tradizionali: viaggio con Civitatis, la piattaforma online specializzata in tour guidati, tra le feste di Carnevale più sfarzose e coinvolgenti al mondo, dall'Europa all'America.

E' unico il Carnevale di Venezia e non solo perché si svolge sull'acqua e tra le calli della città più straordinaria del mondo, ma anche perchè ha una lunghissima tradizione, le cui origini risalgono all'XI secolo; la grande popolarità, però, arrivò solo nel XVIII secolo, come una grande festa in cui i nobili si riunivano per sfuggire allo stretto controllo del governo.

Ancora oggi raduna migliaia di persone, turisti e veneziani, che assistono alle sfilate, molte delle quali su piccole imbarcazioni o in gondole, ai concerti e ai balli in maschera nei palazzi storici.

Il Volo dell'Angelo, che dà l'avvio ai festeggiamenti, è uno dei momenti più emozionanti del Carnevale, quando un acrobata salta dal campanile di San Marco e atterra in piazza san Marco. Tema di quest'anno, il grande viaggiatore Marco Polo in occasione dei 700 anni dalla sua morte.

Il Carnevale di Rio de Janeiro è il più grande spettacolo del mondo, una festa colorata e piena di musica, famosa per le parate, i cortei, le sfilate e i balli di strada. Il principale evento è la 'parata di samba', dove 12 scuole della città competono per il titolo di 'campione' al sambodromo, enorme stadio costruito nel 1984 per ospitare il celebre evento. La curiosità del Carnevale è che ogni anno le scuole propongono un nuovo tema, attorno al quale ruotano i magnifici costumi. La città accoglie migliaia di turisti che vengono a godersi una festa conosciuta in tutto il mondo, trasmessa anche in televisione.

Un altro luogo simbolo del Carnevale in America Latina è Barranquilla, in Colombia: più di 500 gruppi folcloristici partecipano a questo evento che dura più di 3 giorni. La particolarità è che il Carnevale è guidato da una 'Regina', che viene scelta ogni anno da 11 giurie tra i candidati di ogni quartiere della città. L'evento più importante è la battaglia dei fiori, una sfilata animata dai personaggi tradizionali della mitologia carnevalesca; per i colombiani è un momento unico, tutto da scoprire.

Anche nel Carnevale di Santa Cruz de Tenerife, in Spagna, c'è una regina come protagonista assoluta, eletta il primo giorno di festa nel palazzo dei congressi con un galà a cui le candidate, che vi partecipano sfilano indossando abiti fantasiosi, che arrivano a pesare anche più di cento chili. Poi parte la 'Cabalgata', un corteo con più di 100 gruppi in costume, che inondano di gioia le strade di Santa Cruz. Durante i festeggiamenti l'isola si riempie di colori, divertimento e tanta musica, da Los Realejos a La Orotava e sulle grandi spiagge, per accogliere una degli eventi più attesi e irriverenti dell'anno.

Sempre in Spagna c'è un Carnevale davvero unico e sorprendente: è quello di Cadice, di origini antiche, che si tinge di colori e allegria e di un rito curioso, 'el entierro de la sardina', la sepoltura della sardina, che conclude i festeggiamenti. L'evento ricorda la festa di primavera degli studenti universitari che simulavano il funerale a una sardina, simbolo del digiuno e dell'astinenza, con tanto di falò per bruciarla. Intanto gruppi musicali della città si esibiscono in 'comparsas' e 'chirigotas' (canti popolari tipici), che generalmente hanno uno spirito critico: con toni scherzosi e satirici esprimono il disagio sociale attraverso testi e rime ingegnose, rendendo questo Carnevale una festa unica e speciale.

Il Carnevale più famoso e coinvolgente di Francia è quello di Nizza, un corteo di 18 carri che sfilano con una decorazione diversa ogni anno, seguendo un tema scelto (quest'anno è il re della cultura pop). I carri sono bellissimi e colorati, decorati da veri artigiani della città che ogni anno si appassionano all'arrivo della festa. La parte più impressionante della sfilata sono i giganteschi fantocci del peso di oltre due tonnellate, che si fanno strada tra la folla. Un altro momento importante della manifestazione è la 'Battaglia dei fiori'.

Notting Hill, il famoso quartiere di Londra, ospita un festival caraibico di strada le cui origini risalgono all'Inghilterra coloniale. E' un evento legato alla liberazione delle colonie africane che erano sotto il giogo dell'impero inglese. La tradizione vuole che i partecipanti debbano dipingersi il volto di bianco o indossare maschere dello stesso colore. A differenza di tutte le altre feste si svolge l'ultimo lunedì del mese di agosto.