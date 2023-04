Ecco com'é composta la nuova segreteria del Pd.

Alessandro Alfieri: Riforme e Pnrr

Davide Baruffi: Enti Locali

Marta Bonafoni: coordinatrice della segreteria, terzo settore e associazionismo

Stefania Bonaldi: alla Pubblica amministrazione, professioni e innovazione

Annalisa Corrado: alla Conversione ecologica, clima, green economy e Agenda 2030

Alfredo D'Attorre: all'Università

Marco Furfaro: Responsabile iniziative politiche, contrasto alle diseguaglianze, welfare

Maria Cecilia Guerra: al Lavoro (già sottosegretaria con Monti e viceministra con Letta)

Camilla Laureti: alle Politiche agricole (europarlamentare)

Marwa Mahmoud: alla Partecipazione e formazione politica

Pierfrancesco Majorino: alle Politiche migratorie e Diritto alla Casa (candidato presidente alle ultime regionali in Lombardia)

Irene Manzi: alla Scuola, educazione dell'infanzia, istruzione, povertà educativa

Antonio Misiani: all'Economia, finanze, imprese e infrastrutture (già viceministro dell’Economia nel Conte 2)

Giuseppe Provenzano: agli Esteri, Europa, cooperazione internazionale (già ministro per il Sud)

Vincenza Rando: al Contrasto alle mafie, legalità e trasparenza (ex presidente di Libera, una vita contro le mafie)

Sandro Ruotolo: all'Informazione, cultura, culture e memoria (giornalista, in quota Art.1)

Marco Sarracino: alla Coesione territoriale, Sud e aree interne (ex segretario metropolitano di Napoli)

Marina Sereni: alla Salute e sanità (ex viceministro degli Esteri)

Debora Serracchiani: alla Giustizia (ex presidente del Friuli e capogruppo uscente)

Igor Taruffi: Responsabile Organizzazione (assessore regionale dell’Emilia Romagna)

Alessandro Zan: ai Diritti

Numerosi i Dipartimenti tematici che sosterranno il lavoro della segreteria con responsabilità specifiche, tra cui: Dipartimento delle politiche per lo sport a Mauro Berruto (già ct della nazionale di pallavolo); Dipartimento Transizione digitale, scienza aperta e big data ad Annarosa Pesole; Dipartimento Contro ogni barriera, per l'inclusione a Iacopo Melio