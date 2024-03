VENEZIA - Si terrà domenica 7 aprile, alle ore 10.30 presso la Parrocchia di San Tommaso Apostolo Villanova della Cartera di San Michele al Tagliamento, a Venezia, la cerimonia per ricordare la tragedia di Izourt, avvenuta in Francia il 24 marzo 1939, dove morirono 39 operai italiani a causa di una bufera di neve che colpì il cantiere nei Pirenei francesi. Tra questi, 8 erano friulani. Anche per questo, all’evento sarà presente l’Ente Friuli nel Mondo.

La funzione eucaristica, officiata da don Franco Biasuzzi, sarà sostenuta dalla Corale "Monti del Sole" di Belluno.

Al termine, vi sarà un breve intervento sulla disgrazia, con diretta telefonica da Auzat, Francia del presidente di "Ricordate Izourt", Jean Pierre Ruffe.

Nelle giornate del 21, 22 e 23 giugno, avranno luogo nelle Valli del Vicdessos (Pirenei francesi) le celebrazioni per i 20 anni dell'associazione "Ricordate Izourt" e per l'85° anniversario della catastrofe

La costruzione di una diga era in corso tra Vicdessos e Auzat, interrotta da una tempesta di neve che provocò una valanga sulle baracche degli operai. I soccorsi furono inizialmente condotti dai colleghi, ma la situazione si complicò a causa delle condizioni meteo estreme. Dopo una cerimonia funebre, le vittime furono sepolte a Vicdessos. Nel 2002, un gruppo di amici francesi decise di commemorare la tragedia riportandola alla luce. Fondarono l'Associazione Ricordate e posero targhe commemorative nei luoghi legati alla tragedia per mantenere viva la memoria delle vittime.