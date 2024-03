UDINE - Sono ventinove le nuove progettualità finanziate attraverso i fondi Interreg Italia-Slovenia mediante il bando "Progetti standard": dall'innovazione tecnologica nelle procedure ferroviarie di attraversamento del confine tra Italia e Slovenia; gli approcci avanzati e sostenibili per la prevenzione dell'erosione del suolo; gli interventi di controllo, mitigazione e gestione del granchio blu con un approccio transfrontaliero. Questi sono alcuni degli ambiti in cui si sono focalizzati gli investimenti per questi nuovi progetti.

A darne notizia è stata l'assessora alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, che nei giorni scorsi aveva portato il saluto della Giunta al Comitato di sorveglianza del Programma Interreg Italia- Slovenia riunito a Cividale del Friuli.

"Tutti i progetti in graduatoria - ha spiegato nel dettaglio Zilli - sono di alto valore e danno risposta a esigenze specifiche a un territorio che esprime opportunità nuove e stimolanti alla luce della collaborazione virtuosa tra la nostra Regione e la Slovenia".

"L'Interreg tra Italia e Slovenia è un programma molto importante per il nostro territorio e ne sosterremo la prosecuzione anche futuro post 2027" ha sottolineato, ancora, l'assessore alle Finanze.

L'esponente dell'Esecutivo Fedriga ha fatto notare, infine, ancora una volta come, attraverso il Programma Interreg, la Regione Friuli Venezia Giulia si ponga l'obiettivo di contribuire alla crescita di un'ampia area transfrontaliera "La cui vocazione internazionale è una leva di sviluppo e crescita delle comunità", ha concluso l'assessora.